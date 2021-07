Walchwil ZG - Taucher (42) klagt über Unwohlsein – mit Rega in Spezialklinik geflogen

… mit der Rega in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen werden.

Am Sonntagmittag kurz nach 12.45 Uhr beim Tauchplatz Grafstatt in der Gemeinde Walchwil ZG war ein 42-jähriger Mann mit drei weiteren Personen im Zugersee auf einem Tauchgang. Als die Gruppe zusammen das Ufer erreichte, klagte der Mann über Unwohlsein, teilte die Zuger Polizei am Sonntag mit. Daraufhin alarmierten die erfahrenen Taucher sofort die Rettungskräfte.