Sitten - Taucher (49) stirbt bei Unfall in See bei der Rhone

In diesem See wurde am Dienstagabend ein toter Mann gefunden.

Am Dienstagabend um 20.30 Uhr bemerkte eine Person im See bei der «Domaine des Iles» in der Nähe der Rhone einen leblosen Körper, der an der Wasseroberfläche trieb. Dies schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung. Zwei Menschen zogen ihn ans Ufer. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelt sich dabei um einen 49-jährigen Mann aus dem Unterwallis.