Zürich: Taucher bergen deutsches Geschoss aus dem 1. Weltkrieg aus dem Zürichsee

Am Dienstagabend meldete ein Mann, dass er im Zürcher Kreis 8, beim Tauchen im Zürichsee, in unmittelbarer Nähe des Restaurants Fischerstube auf Munition gestossen sei. Daraufhin führten Taucher der Wasserschutzpolizei an der bezeichneten Stelle einen Erkundungstauchgang durch und stellten fest, dass es sich tatsächlich um ein grösseres Geschoss handelt, das in knapp fünf Metern Tiefe liegt, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilt.



Wie in solchen Fällen üblich, sei das Kommando Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (Kamir) über den Fund orientiert worden. In der Folge habe am Donnerstag ein weiterer Tauchgang eines Spezialisten des Kamir und eines Polizeieinsatztauchers der Wasserschutzpolizei stattgefunden, um festzustellen, was für eine Art Munition dort auf dem Seegrund liegt.