Am Dienstag haben Taucher der italienischen Feuerwehr eine männliche Leiche gefunden – unweit der Stelle, an der sie am letzten Samstag Laura Persellis Leichnam entdeckt hatten. Die Retter haben den Körper aus der Etsch nahe der Ortschaft Auer bei Bozen geborgen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich dabei um den vermissten Peter Neumai e r handeln, wie «La Stampa» berichtet. Perselli und Neumaier verschwanden am 4. Januar, der gemeinsame Sohn Benno sitzt seit dem 29. Januar in U-Haft.