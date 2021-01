Eine der geborgenen Chiffriermaschinen an Land.

Taucher fanden in Schlewsig-Holstein auf dem Grund der Ostsee sechs alte Nazi-Chiffriermaschinen.

Konservieren und ausstellen

Bereits im November stiessen Taucher, ebenfalls in Schlewsig-Holstein, auf eine Enigma-Maschine. «Ich habe in 20 Jahren schon viele aussergewöhnliche Funde gemacht. Aber so etwas war noch nie dabei», sagte Unterwasser-Archäologe Florian Huber gegenüber dem «Spiegel» damals.