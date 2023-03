Das Schiff war am 28. Februar mit 800’000 Litern Industrie-Kraftstoff an Bord auf den Philippinen gesunken.

Drei Wochen nach der Havarie des Öltankers «Princess Empress» vor der Küste der Philippinen haben die Behörden das Wrack entdeckt: Ein japanischer Tauchroboter habe die genaue Position des untergegangenen Schiffs in knapp 400 Metern Tiefe ausfindig gemacht, erklärte der zuständige Gouverneur der Provinz Oriental Mindoro am Dienstag. Seit dem Untergang des Schiffs Ende Februar verseuchen Diesel und Schweröl die Gewässer und Strände in Oriental Mindoros sowie auf und vor anderen philippinischen Inseln.

Ölpest betrifft Zehntausende Menschen

Mittlerweile wurden bereits nördlich der Insel Palawan Ölspuren entdeckt – rund 350 Kilometer südwestlich der Stelle, an der die «Princess Empress» sank. Öl trieb zudem nördlich der viel befahrenen Schifffahrtsstrasse zwischen Mindoro und der philippinischen Hauptinsel Luzon. Zehntausende Menschen sind bereits von der Ölpest betroffen, zahlreiche Erkrankungen wurden gemeldet. Den Fischern in betroffenen Regionen wurde bis auf weiteres untersagt, ihre Netze auszuwerfen.

Diese Luftaufnahme vom 8. März zeigt Ölspuren an der Küste von Pola in der Provinz Oriental Mindoro, Philippinen.

Die in der Provinz Bataan, in der Nähe der Hauptstadt Manila, gestartete «Princess Empress» war am 28. Februar mit 800’000 Litern Industrie-Kraftstoff an Bord havariert worden. Sie hatte gemäss Angaben philippinischer Behörden einen Motorschaden und sank bei heftigem Seegang vor der Küste der Provinz Oriental Mindoro, südlich der Hauptstadt Manila.