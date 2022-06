La Rochelle : Taucher finden in 12 Metern Tiefe am Rumpf von Frachter 124 Kilo Kokain

Bei der Routinekontrolle eines aus Brasilien kommenden Massengutfrachters fanden Taucher der französischen Zollbehörde 124 Kilo Kokain. Die Drogen waren in einem Hohlraum zwölf Meter unter der Wasseroberfläche versteckt.

Taucher des französischen Zolls haben unter dem Rumpf eines aus Brasilien kommenden Frachtschiffs in einem Hohlraum verborgen 124 Kilogramm Kokain entdeckt. Das Schiff, die unter der Flagge Liberias fahrende Great Sea, sollte im Hafen von La Rochelle in Südwestfrankreich Zellstoff entladen, als Zollfahnder zu einer Kontrolle anrückten, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Ein Team von drei Zolltauchern inspizierte den Schiffsrumpf unter Wasser.