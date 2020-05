Untiefe bei Güttingen

Taucher stossen bei Grabungen auf überraschende Funde

Ende April wurden Tauchgrabungen im Bereich der Untiefe im Bodensee vor dem Hafen Güttingen abgeschlossen. Neben einer Turmanlage aus dem Mittelalter sind weitere spezielle Funde nachgewiesen.

Das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau hat in den letzten vier Jahren Tauchgrabungen beim Hafen Güttingen durchgeführt. Während einige r Wochen jeweils von Februar bis Mai waren die Mitarbeiter in einer Untiefe etwa 240 Meter vom Ufer entfernt im Einsatz. Dort befinde n sich der sogenannte Mäuseturm und ein grosses Pfahlfeld aus der Spätbronzezeit. Dieses konnte bereits dokumentiert werden.

Sagen zum Mäuseturm

Um die Anlage mit dem Mäuseturm ranken sich diverse Sagen. Laut Benguerel besagt eine, die Herren von Güttingen sollen ihre Untertanen in der Hungersnot nicht unterstützt haben und dann von Mäusen auf den See verjagt worden sein. Man gehe tatsächlich davon aus, dass im Mittelalter jemand am Trockenen dort gewohnt habe. Funde von mittelalterlichen Gefässen bezeugten dies.