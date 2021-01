Toter Mann im Thunersee : Taucher verunfallt im Thunersee und verstirbt im Spital

Am Dienstag ist in Merligen BE ein Taucher leblos aus dem Thunersee geborgen worden. Er verstarb gleichentags im Spital. Die genauen Umstände des Tauchunfalls werden derzeit untersucht.

1 / 2 Die Kapo Bern erhielt am Dienstag die Meldung, dass bei der Tauchstation Fischbalme eine leblose Person im Wasser gesichtet wurde. Google Maps Der 66-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern erlag im Spital seinen Verletzungen. Google Maps

Die Kapo Bern erhielt am Dienstagvormittag die Meldung, dass beim Tauchplatz Fischbalme eine leblose Person im Thunersee gesichtet und durch anwesende Taucher geborgen worden sei. Als die ausgerückten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, wurde der Mann bereits von Ersthelfenden reanimiert. Eine Ambulanz brachte den Mann schliesslich in kritischem Zustand ins Spital. Trotz der Rettungsmassnahmen erlag der Mann dort seinen Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der genaue Ablauf und die Umstände des Unfalls werden derzeit durch die Kantonspolizei Bern untersucht.