Unglück im Walensee : Taucherin (28) gerät unter Wasser in Panik – und stirbt nach Rettung

Im Walensee bei Murg kam eine Taucherin am Sonntagmorgen ums Leben. Die 28-Jährige geriet unter Wasser in Panik. Trotz Rettungsmassnahmen verstarb sie noch vor Ort.

Eine 28-jährige Frau geriet in Panik und musste gerettet werden.

Am 18. Dezember kam es im Walensee zu einem tödlichen Tauchunfall.

Am Sonntagvormittag hat sich in Murg SG ein tragischer Tauchunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, sei kurz nach 10.30 Uhr bei der Notrufzentrale die Meldung von einem Tauchunfall im Walensee eingegangen. Eine 28-jährige Taucherin geriet unter Wasser in Panik, verlor das Bewusstsein und musste gerettet werden.