Nach Tauchunfall in Diessenhofen TG: Veranstalter steht in wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

1 / 6 Eine 29-jährige Taucherin verunglückte am Ostersonntag 2021 im Rhein bei Diessenhofen tödlich. BRK News Der 41-jährige Tauchveranstalter steht deshalb am Montag in Frauenfeld TG vor Gericht. BRK News Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. 20Min-Community

Darum gehts Am Ostersonntag 2021 kam es in Diessenhofen TG zu einem Tauchunglück.

Eine 29-jährige Taucherin wurde von einem Kursschiff gerammt und verstarb.

Der Tauchveranstalter ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Am Montag steht er in Frauenfeld TG vor Gericht.

Der Tauchveranstalter, der einen Tauchgang im Rhein am Ostersonntag 2021 organisiert hatte, steht am Montag in Frauenfeld TG vor Gericht. Dem 41-jährigen Mann aus Schaffhausen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Ein Mitglied des Tauchgangs, eine 29-jährige Frau, wurde von einem Kursschiff der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein gerammt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Gemäss der Anklageschrift, die der «Thurgauer Zeitung» vorliegt, hätte das Unglück beim genauen Lesen des E-Mailverkehrs verhindert werden können. So schrieb die Schifffahrtsgesellschaft, dass am Ostermontag am Morgen kein Schiff verkehren würde. Der Beschuldigte hatte dies aber offenbar mit Ostersonntag verwechselt und ging daher davon aus, dass am Sonntag kein Schiff fährt. Die Staatsanwaltschaft Thurgau spricht von «pflichtwidriger Unvorsichtigkeit».

Am Ostersonntag stieg der Veranstalter mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen östlich von Diessenhofen TG in den Rhein und beabsichtigte flussabwärts zu tauchen. Zwar hatte der 41-Jährige eine Tauchbewilligung für den Kanton Schaffhausen, nicht aber für den Kanton Thurgau. Zudem platzierte er keine Fahnen bei der Ein- und Ausstiegsstelle, um allfällige Schiffe darauf aufmerksam zu machen.

Am Ostersonntag 2021 wurde im Rhein nach der Taucherin gesucht. 20Min

Kollision war «faktisch unvermeidlich»

Kurz nach 10 Uhr legte ein Kursschiff, das von Schaffhausen SH kam, in Diessenhofen an. Der Schiffskapitän setzte anschliessend die Fahrt in Richtung Stein am Rhein SH fort. Doch da er weder Kenntnis vom Tauchgang hatte, noch Tauchflaggen sah, konnte er nicht wissen, dass sich zu diesem Zeitpunkt Personen im Fluss befanden. Oberhalb einer Holzbrücke stiess das Kursschiff mit der 29-Jährigen zusammen. Die Frau konnte nach einer gross angelegten Suchaktion nur noch tot aus dem Rhein geborgen werden.

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass eine Kollision zwischen einem Taucher und einem Kursschiff «faktisch unvermeidlich» war. Der Veranstalter hatte den E-Mailverkehr falsch gelesen, über eine ungültige Bewilligung verfügt, in verbotenem Gewässer getaucht und keine Markierungen aufgestellt. Die Staatsanwaltschaft fordert einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Als Strafmass wird eine bedingte 14-monatige Freiheitsstrafe sowie eine Busse von 5000 Franken gefordert. Das Urteil wird am Montagnachmittag erwartet.

Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Ohne Bewilligung ist es lebensgefährlich Alle Tauchgänge im Rhein sind bewilligungspflichtig. «Man muss für das Tauchen im Rhein eine Bewilligung einholen, damit Kursschiffe informiert sind», sagte im April 2021 Gabriela Walser, Tauchlehrerin und Inhaberin der Tauchschule Eat Sleep and Dive in Rorschach SG, zu 20 Minuten. Ansonsten sei es für eine Schiffsbesatzung fast unmöglich, Taucher oder Taucherinnen unterhalb des Wasserspiegels zu orten. «Ohne Bewilligung ist es als Taucher lebensgefährlich.»