Entführte Mädchen auf Teneriffa : Tauchroboter findet Leiche von Olivia (6) im Meer – Spanien unter Schock

Wochenlang hatte Spanien um das Schicksal der kleinen Schwestern Anna (1) und Olivia (6) gebangt. Ihr Vater hatte sie entführt. Nun wurde Olivia tot im Meer gefunden. Das Entsetzen ist riesig.

1 / 7 Die kleine Anna sitzt auf dem Schoss ihrer älteren Schwester Olivia: Beide Mädchen sind seit dem 27. April 2021 auf der spanischen Insel Teneriffa verschwunden. Am 10. Juni 2021 wurde die Leiche von Olivia im Meer entdeckt. Bild SOS Desaparecidos Das Rettungsschiff Angeles Alvariño suchte vor der Küste Teneriffas wochenlang nach den Kindern. REUTERS Ihr Vater Tomás Gimeno gilt als mutmasslicher Entführer. Es wird befürchtet, dass der 37-Jährige beide Mädchen getötet und Suizid begangen habe. Bild SOS Desaparecidos

Darum gehts Die sechsjährige Olivia aus Teneriffa wurde tot im Meer gefunden.

Sie galt zusammen mit ihrem Vater und ihrer einjährigen Schwester seit eineinhalb Monaten als vermisst.

Die in einer Sporttasche verstaute Leiche des Mädchens wurde am Donnerstagabend im Atlantik in etwa 1000 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund entdeckt.

Das Entsetzen in Spanien ist riesengross: Mehrere Wochen nach der Entführung von Anna (1) und Olivia (6) durch ihren Vater hat ein Tauchroboter die Leiche von Olivia vor der Ferieninsel Teneriffa entdeckt. Medienberichten zufolge befand sie sich in einer Sporttasche, die mit einem Anker beschwert in rund 1000 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks lag. Die Leiche wurde am Donnerstagabend rund drei Seemeilen (gut 5,5 Kilometer) vor der Nordostküste Teneriffas geborgen.

Olivia und ihre Schwester Anna galten seit dem 27. April als vermisst, nachdem der von der Mutter getrennt lebende Vater, Tomás Gimeno, in einem Telefonat mit ihr Abschiedsandeutungen gemacht hatte. Auch Gimeno ist seither verschwunden. Nach dem Vater und der jüngeren Schwester wird weiter gesucht.

«Häusliche Gewalt ist unser schlimmstes Sicherheitsproblem»

Der Fund der Mädchenleiche löste in Spanien eine Welle der Trauer aus. Er könne sich «den Schmerz der Mutter von Anna und Olivia» angesichts der schrecklichen Nachricht gar nicht vorstellen, schrieb Ministerpräsident Pedro Sánchez am Donnerstagabend auf Twitter. Auf den sozialen Netzwerken brachten Tausende ihre Empörung zum Ausdruck und sprachen Mutter Beatriz ihr Beileid aus. In Cafés und Kneipen war der traurige Fund ebenfalls grosses Thema.

Kurz nach Bekanntwerden der Entdeckung der Leiche riefen Gruppen von Frauenrechtlerinnen die Spanier zu Protesten gegen die überwiegend von Männern ausgeübte häusliche Gewalt auf. Die Menschen sollten sich am Freitagabend um 22 Uhr im ganzen Land vor den Rathäusern versammeln. Der Radiosender Cadena Ser erinnerte daran, dass allein in den vergangenen acht Jahren 39 Kinder vom Vater oder dem Partner der Mutter ermordet wurden. «Häusliche Gewalt ist unser schlimmstes Sicherheitsproblem», sagte Vizeregierungschefin Carmen Calvo am Freitag vor Journalisten.

Seit dem 27. April spurlos verschwunden

Einen Tag nach dem Verschwinden der Kinder wurden ein Boot des Vaters und ein Kindersitz von Anna gefunden, die vor Teneriffa im Wasser trieben. Die Polizei hatte dort Blutspuren entdeckt. Die Behörden leiteten daraufhin eine Suchaktion ein.

Der Vater und die Mädchen waren von der Mutter am 27. April als vermisst gemeldet worden. Der Mann rief seine Ex-Frau wenig später an und sagte ihr: «Du wirst die Mädchen und mich nie wiedersehen.» Er schickte via Whatsapp auch Mitteilungen an Bekannte, die sich wie Abschiedsnachrichten lasen.

Tomás Gimeno war an jenem Abend am Hafen von Santa Cruz de Tenerife gesehen worden, wie er spätabends mehrere Taschen in sein sechs Meter lange s Boot Esquilón lud. Diese Szenen wurden auch von Überwachungskameras festgehalten. Die Mutter, die nach dem Verschwinden ihrer Töchter auf Instagram auch Videos der Mädchen postete, hatte bisher angenommen und gehofft, dass ihr früherer Mann vorhatte, mit den Kindern im Boot in ein afrikanisches Land zu fliehen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!