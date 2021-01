Bittere Nachricht für den FC Basel. Wie die Basler per Communiqué mitteilen, muss Taulant Xhaka am Innenband operiert werden. Die Folge: Der 29-Jährige verpasst höchstwahrscheinlich den Rest der Saison 2020/2021.

Der Hintergrund: Xhaka musste am 11. August 2020 in den Viertelfinals der Europa League gegen Shachtar Donezk verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Es wurde damals ein Teilriss am Innenband des rechten Kniegelenks diagnostiziert. Auf Wunsch des Spielers wurde die Verletzung zunächst konservativ, das heisst ohne operativen Eingriff, behandelt. Leider ohne Erfolg. Der FCB schreibt: «Da der Heilungsverlauf nicht wie gewünscht verlief und er bis heute nicht beschwerdefrei trainieren kann, haben sich der Mittelfeldspieler und der Club zum nun unausweichlichen Schritt der Operation entschieden.»