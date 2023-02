Taulant Xhaka: Verlängerung beim FC Basel bis 2027

Nach Spekulationen um eine Verpflichtung von Carlo Ancelotti als neuem Trainer soll nun erst einmal der frühere Bundesligaprofi Ramon Menezes die brasilianische Fussball-Nationalmannschaft übergangsweise übernehmen. Menezes, der mit Brasiliens U-20 am Sonntag die Südamerika-Meisterschaft gewann, werde der Trainer beim ersten Freundschaftsspiel der brasilianischen Auswahl 2023 sein, gab Brasiliens Verband CBF mit Sitz in Rio de Janeiro am Mittwoch bekannt. Demnach findet der Test gegen WM-Halbfinalist Marokko in Tanger am 25. März statt. (nih/dpa)