Mühlrüti SG : Tausend Fische verenden wegen Gülle

Am Montagmorgen hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung erhalten, dass im Mülimoos in Mühlrüti SG ein Güllenkasten überlaufe. Aufgrund der Verunreinigung verendeten etwa tausend Fische in einem nahegelegenen Bach.