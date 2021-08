Ratten, Urin und Fäkalien : Tausende Afghanen harren unter «schrecklichen» Umständen aus

Die USA geloben Besserung, was die hygienischen Bedingungen auf einem Militärflugplatz in Katar betrifft. Dieser ist ein wichtiges Drehkreuz der Evakuierungsflüge aus Afghanistan.

Selbst wenn Afghanen ein Sondervisum für die USA haben, kommen sie nicht direkt in das Land. Militärflüge bringen sie zunächst auf US-Stützpunkte oder in andere Transitzentren in Drittstaaten – wie etwa nach Katar. Von diesen Zwischenstationen sollen die Menschen nach einer Sicherheitsprüfung in die USA gebracht werden. Axios zufolge sind auf dem Stützpunkt in Katar Tausende Afghanen vorläufig untergebracht. Nach dem Bericht ist die Situation dort «die Hölle auf Erden». Psaki betonte, dass der Bericht des Portals sich auf die Lage vor einigen Tagen beziehe.