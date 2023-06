Cyberkriminalität: Tausende Behörden-Server sind unsicher

Die Firma Xplain ist Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden . In der Nacht auf den 14. Juni sind die Daten – auch solche vom Bund – im Darknet aufgetaucht . Darunter finden sich auch heikle Informationen, wie Personen- und Mitarbeiterdaten. Wie nun ein Sicherheitsscan der Firma Dreamlab Technologies offenbart, bestehen bei über 100’000 Servern Sicherheitslücken. Dies schreibt die «NZZ am Sonntag» . Erschreckend: Die Hälfte dieser Lücken würden als «gravierend» bezeichnet. Zudem handle es sich mehrheitlich um Server von Behörden, Verwaltungen, Institutionen des Bildungs- und Gesundheitswesen.

Dreamlab-Chef Nicolas Mayencourt sieht in der Zeitung dringenden Handlungsbedarf: «Das Schiff ist am Sinken, und wir müssen gemeinsam alle Anstrengungen bündeln, um diese Löcher zu stopfen.» IT-Spezialisten des Bundes bestätigen diese Löcher. So sagt SVP-Nationalrat Franz Grüter: «Wir hatten als Land viel zu wenig auf dem Radar, dass auch wir plötzlich im Auge des Hurrikans sein könnten.» Grüne-Nationalrat Gerhard Andrey fordert in der «NZZ am Sonntag» deshalb, dass die «Cyberabwehr auf ein höheres Niveau» gehoben werden müsse. Laut Zeitung aber passiert derzeit noch sehr wenig.