Ärzte könnten Probleme kriegen

Trotzdem werden die Zusatzdosen in der Schweiz in der Regel nicht verabreicht. Der Grund: Die Ärzte fürchten sich vor Klagen, halten sie sich nicht genau an die Zulassung (Off-Label). Diese sieht nach wie vor sechs beziehungsweise zehn Dosen vor. «Deshalb kann man nicht einfach frei entscheiden, wie viele Impfdosen man aus einem Fläschchen gewinnen will. Letztlich muss sichergestellt sein, dass die zusätzlich entnommenen Dosen auch genau den eigentlich zugelassenen Dosen entsprechen», sagt Hauri.