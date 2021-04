Osterferien : Tausende Deutsche fluten Mallorca – Corona-Zahlen bleiben trotzdem tief

Seit zwei Wochen dürfen Touristen aus Deutschland wieder nach Mallorca reisen. Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt trotz vieler Feriengäste tief.

Deutsche Touristen bei der Ankunft am Flughafen in Palma de Mallorca.

Sonnenbaden am Strand von Palma am Karfreitag.

Volle Restaurant-Terrasse in Palma de Mallorca am 1. April.

Auch nach der Ankunft tausender Urlauber aus Deutschland sind die Corona-Zahlen auf Mallorca relativ niedrig. Die Zahl der Neuinfizierten je 100’000 Einwohnern, binnen sieben Tagen, lag am Donnerstag auf der spanischen Mittelmeerinsel bei 34,57. Die Sieben-Tage-Inzidenz war damit genauso hoch wie am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. Branchenschätzungen zufolge sollen über Ostern rund 40’000 Deutsche ihren Urlaub hier verbringen.