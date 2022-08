Nahe der Hauptstadt: Tausende Erschütterungen kündigen in Island den nächsten Vulkanausbruch an

Der isländische Vulkan Eyjafjallajökull war 2010 in aller Munde. Weil beim Ausbruch grosse Mengen Vulkanasche in die Luft geschleudert worden waren, musste der Flugverkehr Mitte April in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas eingestellt werden. Dies stellt bis heute die grösste Beeinträchtigung des Luftverkehrs in Europa aufgrund eines Naturereignisses dar. Die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt gibt an, dass am 15. April 2010 ein Viertel der täglich rund 28’000 Flugverbindungen ausgefallen waren.