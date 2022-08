München: Tausende Fans warten 8 Stunden im Regen auf Helene Fischers Konzert

Nur ein einziges Konzert gibt Helene Fischer in diesem Jahr. Am Samstag soll sie vor 130’000 Fans in München spielen. Der Event ist laut den Veranstaltern ausverkauft, wie Focus.de berichtet. Um zwölf Uhr begann der Einlass aufs Gelände und seither warten Tausende Fans und versuchen, möglichst gute Plätze zu ergattern, wie « Bild » schreibt.

Die acht Stunden Wartezeit bis zum Konzertbeginn könnte einige auf die Probe stellen. Immer wieder werden sie von Regenschauern übergossen und Schirme seien auf dem Gelände nicht erlaubt. Auch Rucksäcke, Selfiesticks und Powerbanks dürfen nicht mitgenommen werden, so «Bild». Viele Handy-Akkus dürften also schon vor Konzertbeginn leer sein, weshalb Feuerzeuge im Fan-Shop am besten verkauft werden, so Bild. Lichter winken gehöre bei einem Konzert nun mal dazu.