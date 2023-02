Luzern: Fasnacht startet in die zweite Runde

Um Punkt sechs Uhr am Güdismäntig wurde mit der Tagwache der Wey-Zunft die zweite Runde der Fasnacht in Luzern eingeläutet. Die Guuggenmusigen ziehen schränzend durch die Stadt. An diversen Orten finden Platzkonzerte statt – und dies bei schönstem Wetter.

Rekordzahlen am Rüüdigen Samstag

Nachdem es bereits am SchmuDo Rekordzahlen an Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern in der Stadt hatte, wurde auch am Rüüdigen Samstag ein Rekord geknackt. 60’000 Personen waren tagsüber bei schönstem Wetter in der Stadt unterwegs (Vorjahr: 40’000). Auch am Samstagabend feierten noch immer 30’000 Personen in Luzern (Vorjahr: 18’000).