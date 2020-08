Dicht gedrängt im Wasser Tausende feiern Poolparty in Wuhan

Kein Mindestabstand, keine Masken. In Wuhan feiern Partygäste als gäbe es kein Corona.

Die Angst vor Corona scheint ausgerechnet in Wuhan verflogen zu sein. «Eine Hitzewelle treibt die Bewohner der chinesischen Stadt in Freibäder und Wasserparks», schreibt das News-Portal n-tv.de. «Tausende Menschen feiern ausgelassen dicht an dicht gedrängt im Wasser - von Mindestabstand keine Spur», heisst es weiter im Artikel.