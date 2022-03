Herkunft rätselhaft – Tausende Franken in zerstückelten Noten in Kläranlage gefunden

Mehrere Hunderter- und Tausendernoten sollen durch die Kanalisation in einer Kläranlage in Uster gelandet sein.

In einer Kläranlage in Uster fanden Mitarbeitende im Juli und im September 2021 zerstückelte Banknoten im Wert von mindestens 2200 Franken. Laut einer Mitteilung der Stadtpolizei Uster stellte man das schlecht riechende Notengeld sicher und überprüfte in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank, ob es sich um echtes Geld handelt. Nun konnte die Echtheit bestätigt werden.