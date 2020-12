Zuckenriet SG : Tausende Franken Schaden — St. Galler Polizei sucht Sportplatz-Drifter

In Bern und Obwalden wurden in den letzten Tagen fast 40 Drifter angezeigt. In der Nacht auf Donnerstag beschädigten Auto-Rowdys einen Sportplatz in Zuckenriet SG. Die Polizei sucht nun Zeugen.