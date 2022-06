Frauenstreik in Zürich : Tausende Frauen demonstrieren heute auf Zürichs Strassen

Im Zeichen der Gleichstellung gehen am Dienstag Tausende Frauen und nicht-binäre Personen in Zürich auf die Strasse. Der feministische Streiktag steht dieses Jahr unter dem Motto «Kämpfe verbinden». So soll nebst Themen wie geschlechtsspezifischer Gewalt, Lohnungleichheit und Sexismus auch gegen Rassismus und Feindlichkeit gegen Menschen mit Beeinträchtigung demonstriert werden. «Die Mehrheit der Bevölkerung erfährt nach wie vor Diskriminierung. Das müssen wir immer wieder sichtbar machen», so Anna-Béatrice Schmaltz und Isabel Maiorano, Sprecherinnen des Organisationskomitees des feministischen Streiktags. Nur so können sich die Gesellschaft, die Strukturen und die Denkweisen in den Köpfen verändern.