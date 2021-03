Wien : Tausende gehen gegen Corona-Massnahmen auf die Strasse

Die rechtspopulistische FPÖ hat in der österreichischen Hauptstadt am Samstag zu Kundgebungen aufgerufen. Mehrere Personen wurden wegen Verstössen gegen Corona-Auflagen verhaftet.

«Wir sind das Volk»: Tausende demonstrierten am Samstag in Wien gegen die Corona-Massnahmen der Regierung.

Um gegen Corona-Massnahmen zu protestieren, haben sich am Samstag in Wien Tausende Menschen versammelt.

Tausende Menschen haben am Samstag in Wien gegen die Corona-Massnahmen der Regierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Festnahmen wegen Verstössen gegen Corona-Auflagen. Die rechtspopulistische FPÖ veranstaltete Kundgebungen und forderte den Rücktritt der Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Kurz zum Rücktritt aufgefordert

Der FPÖ-Generalsekretär beschuldigte Kurz, «mit seinen Schergen» das Land zu ruinieren. Der prominente FPÖ-Politiker Herbert Kickl, der Innenminister im früheren Kabinett Kurz war, warf in Reden am Heldenplatz und später im Prater der Regierung vor, am Rande des Wahnsinns zu agieren. Unter anderem sprach er von «Corona-Stahlhelmen in den Regierungsbüros» und «Schmuddel-Typen» in den Ministerien, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.