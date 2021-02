Proteste in Argentinien : Tausende gehen gegen «VIP-Impfungen» auf die Strasse

In Argentinien wurden mehrere Personen vorzeitig gegen das Coronavirus geimpft. Der Gesundheitsminister musste zurücktreten – zahlreiche Menschen demonstrieren für eine gerechte Verteilung des Corona-Impfstoffs.

«Der Impfstoff sollte kein Privileg sein»: In Buenos Aires demonstrieren Tausende für eine gerechte Verteilung des Corona-Impfstoffs.

Nach einem Skandal um so genannte VIP-Impfungen sind in Argentinien tausende Menschen auf die Strasse gegangen. In der Hauptstadt Buenos Aires versammelten sich die Demonstranten vor dem Regierungssitz und forderten eine gerechte Verteilung des Corona-Impfstoffs.