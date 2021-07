Toxische Stoffe - Tausende hängen an defekten Beatmungsmaschinen

Bereits sind Meldungen über Beschwerden eingegangen

Grund für die Gefahr sind giftige Schaumstoffe, die in den Maschinen verarbeitet sind. Partikel davon können über die Luftleitung oder als Gase in die Atemwege der Patienten gelangen. Die Schädlichkeit und die genaue Wirkweise der in den Geräten enthaltenen Schaumstoffe sind allerdings noch nicht abschliessend untersucht. Philips gibt an, bereits Meldungen über Kopfschmerzen, Druck auf der Brust oder Husten erhalten zu haben. Von Erkrankungen hat das Unternehmen bislang keine Kenntnis.