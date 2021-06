Tausende Impfkritiker missbrauchen Herzstillstand von Christian Eriksen

Am Samstag sangen die Fans für Christian Eriksen.

Am Samstag brach Christian Eriksen auf dem Feld zusammen.

Mittlerweile geht es Christian Eriksen wieder besser. Er postete nach seinem Herzstillstand im EM-Spiel gegen Finnland (0:1) bereits ein Selfie aus dem Spital. Die Fussballwelt, sie kann also aufatmen. Doch auf Social Media herrscht grosse Unruhe in gewissen Kreisen. Der Vorfall, der weit über die Grenzen der Fussballwelt für einen Riesen-Schock sorgte, wird von Impfgegnern missbraucht. «Christian Eriksen hat sich kurz vor der EM gegen Corona geimpft», «er hat den Imfpstoff von Pfizer bekommen», «die Corona-Impfung ist schuld am Zusammenbruch». Rasend schnell wurden diese Theorien auf Twitter, Instagram und Telegram verbreitet. Zehntausende User und Userinnen sehen sie – und teilen sie weiter.