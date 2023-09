Kaufkraft: SP, Grüne und Gewerkschaften demonstrieren in Bern

Ein paar Tausend Leute haben sich vor der Demo auf der Schützenmatte versammelt. Aus den Boxen schallt «The Sound of the Police». Von hier bewegen sich die Demonstrierenden zum Bundesplatz. An der Spitze des Umzugs marschieren unter anderem das Co-Präsidium der SP um Cédric Wermuth und Mattea Meyer sowie Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard.