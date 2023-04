Tausende trotzen beim Sächsilüüte-Kinderumzug dem Regen

Der diesjährige Gast, der Kanton Schwyz, führte den Umzug am Sonntagnachmittag mit einer Delegation von über 200 Kindern an.

Trotz strömenden Regens und trüben Aussichten: Am Sonntagnachmittag versammelten sich Tausende kostümierte Kinder beim Bellevue für den traditionellen Kinderumzug durch Zürich. Die Route ist rund drei Kilometer lang und führt vom Bellevue durch die Innenstadt. Der diesjährige Gast, der Kanton Schwyz, führte den Umzug am Sonntagnachmittag mit einer Delegation von über 200 Kindern an.