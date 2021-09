Demo auf dem Bundesplatz - Tausende Menschen demonstrieren in Bern gegen den Rentenabbau

Demonstrantinnen und Demonstranten fordern in Bern einen Stopp des Rentenabbaus.

Der Bundesplatz in Bern ist erneut voll mit Demonstrantinnen und Demonstranten.

15’000 Personen haben auf dem Bundesplatz in Bern gegen einen Rentenabbau protestiert, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund schreibt. «Die Rentenlücke bei den Frauen beträgt ein Drittel – ein Skandal!», heisst es in der Mitteilung. Die Demonstrantinnen und Demonstranten kündigten Widerstand gegen die Reformvorlage «AHV 21» an. Vom Parlament fordern sie, dass es die Renten erhöht statt kürzt. Zur Demo aufgerufen hatte ein Bündnis von Gewerkschaften, Frauenkollektiven und linken Parteien.