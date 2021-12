Colorado : Tausende müssen vor Waldbränden fliehen

Im US-Bundesstaat Colorado haben die Behörden tausende Menschen aufgefordert, sich vor schnell ausbreitenden Waldbränden in Sicherheit zu bringen. Wie weite Teile des Westens der USA leidet der Bundesstaat unter einer Dürre.

Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, rief auf Twitter zu «Gebeten für tausende Familien, die vor den Bränden in Superior und Boulder County evakuiert werden», auf. Waldbrände im Winter sind in der Region sehr ungewöhnlich.

Plötzliche Eismassen «Icemageddon» bedrohen Alaska

Im nördlichen Bundesstaat Alaska warnten die Behörden unterdessen vor einem «Icemageddon» (in Anspielung auf das Wort «Armageddon» für ein absolutes Desaster). Damit meinten sie die plötzlichen Eismassen, die Strassen in der Stadt Fairbanks blockierten. Stunden zuvor hatte das Thermometer auf der Insel Kodiak im Süden Alaskas 19,4 Grad Celsius erreicht – ein historischer Wärmerekord für den Dezember in dem Bundesstaat. Dabei fiel so viel Regen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, der am Boden gefror, als die Temperaturen wieder unter null sanken.