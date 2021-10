Weltweite Störung : Netflix-User gucken zurzeit in die Röhre

Ausgerechnet zum Feierabend: Am späten Montagabend gibt es offenbar massive Probleme bei Netflix. Innerhalb kürzester Zeit haben mehrere tausend Nutzer den Ausfall gemeldet.

Die meisten Störungen in der Schweiz registriert Netflix in der Stadt Zürich, in St. Gallen, in Aarau, in Schaffhausen und in Basel. Auch in Lausanne werden zahlreiche Ausfälle gemeldet. Beim Streaming-Unternehmen werden allerdings keine Fehlermeldungen angegeben. Auf der Hilfe-Seite von Netflix heisst es: «Netflix funktioniert. Derzeit gibt es keine Unterbrechung unseres Streaming-Dienstes.»