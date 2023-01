Tausende Nutzer klagen über Störung bei Microsoft

Teams, Outlook und Co. : Tausende Nutzer klagen über weltweite Störung bei Microsoft

Microsoft 365, Teams, Outlook und OneDrive sind von der Störung betroffen. Microsoft arbeitet an einer Lösung, mehr Informationen gibt es bislang nicht.

Fast tausend Schweizer User klagten am Mittwochmorgen über Probleme mit Microsoft 365.

Zahlreiche Dienste des IT-Riesen Microsoft streiken am Mittwochmorgen.

Nicht alle User sind traurig über die Ausfälle bei Teams, Outlook und Co.

Microsoft-Dienste erleben am Mittwochmorgen weltweit Störungen.

Zahlreiche Dienste von Microsoft 365 (ehemals Microsoft Office) erleben am Mittwochmorgen Störungen. So klagen auf Allestörungen.ch Tausende User über Probleme mit Microsoft 365, Microsoft Teams, Outlook und OneDrive. Auf Twitter schreibt Microsoft zu den Problemen: «Wir untersuchen Probleme, die mehrere Microsoft-365-Dienste betreffen.» Mehr Informationen gibt es jedoch bislang nicht.

Microsoft Teams wird weltweit von 280 Millionen Menschen verwendet und ist für viele ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit in Unternehmen und Schulen. Die Ausfälle wurden global gemeldet, so neben der Schweiz und Deutschland auch in Indien, Japan, Australien, Grossbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie Reuters berichtet.