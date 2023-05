Ringier-Affäre: Bund hat Tausende Persönlichkeitsrechte verletzt

Sonderermittler Peter Marti warf dem ehemaligen Berset-Kommunikationschef Peter Lauener (im Bild) vor, via Ringier-Verlag eine bestimmte Corona-Berichterstattung gefördert zu haben.

Die Herausgabe der Lauener-Mails in dem Umfang, wie sie das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) Sonderermittler Marti zur Verfügung stellte, war nicht rechtens.

Das BIT gibt derweil an, von der technischen Möglichkeit, nur einen Teil der Mails herauszugeben, nicht gewusst zu haben.

Neue Wendung in den Geschehnissen rund um die Ringier-Affäre. Zur Erinnerung: Sonderermittler Peter Marti warf dem ehemaligen Berset-Kommunikationschef Peter Lauener vor, via Ringier-Verlag eine bestimmte Corona-Berichterstattung gefördert zu haben, um direkt auf die Entscheidungsfindung im Bundesrat einzuwirken. Dafür wertete Marti unter anderem die privaten und geschäftlichen Mails von Lauener ohne dessen Wissen aus.

Persönlichkeitsrechte zahlreicher Mailempfänger verletzt

Wie jetzt eine Recherche des «Blick» ergab, war die Herausgabe der Mails in dem Umfang, wie sie das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) Marti zur Verfügung stellte, nicht rechtens. Dies wurde durch die Einsicht in den Bericht zur «Informationsherausgabe durch das BIT bei Editionsverfügungen in Strafverfahren» ersichtlich. Den Bericht verlangten unter anderem der «Blick» und SRF vom Finanzdepartement (EDF). Verletzt wurden demnach im speziellen auch die Persönlichkeitsrechte zahlreicher Mailempfänger.