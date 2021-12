Von Dortmund bis Dresden : Tausende protestieren gegen Corona-Regeln in Deutschland

Gleich in mehreren deutschen Städten sind Menschen auf die Strasse gegangen, um ihren Unmut über die Corona-Beschränkungen und eine Impfpflicht kundzutun.

1 / 2 Die Polizei ist bei den Protesten gegen die Corona-Massnahmen in Dresden vor Ort. (27. Dezember 2021) REUTERS Bei der Demonstration in Dresden wurde eine Frau verletzt. REUTERS

Darum gehts Am Montagabend ist es zu erneuten Corona-Proteste in Deutschland gekommen.

Die Polizei war vor Ort.

Nicht überall verliefen die Demonstrationen friedlich.

Tausende Gegner der Corona-Massnahmen sind am Montagabend in ganz Deutschland auf die Strasse gegangen. In Mecklenburg-Vorpommern protestierten 6500 Menschen in Rostock gegen die Corona-Beschränkungen und gegen eine Impfpflicht. Dort wurden neun Strafanzeigen wegen Widerstand, Körperverletzung, Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. In Schwerin gingen rund 2750 Menschen auf die Strasse.

Auch in anderen Bundesländern kam es in zahlreichen Städten zu Anti-Corona-Protesten. In Saarbrücken nahmen rund 3000 Menschen an einem Protestmarsch und einer Kundgebung teil. In Kaiserslautern zogen etwa 1500 Gegner der Corona-Massnahmen durch die Innenstadt, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte. In Pirmasens waren demnach rund 300 Menschen zu sogenannten Spaziergängen unterwegs. Dort wurden bei Angriffen auf die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben drei Beamte leicht verletzt.

Im brandenburgischen Cottbus demonstrierten laut Polizei rund 3000 Menschen. Auch in der Landeshauptstadt Potsdam gingen Gegner und Befürworter der Corona-Massnahmen auf die Strasse. Die Demonstrationen verliefen nach Polizeiangaben friedlich.

In Sachsen war die Polizei in mehreren Städten im Einsatz, um grössere Personenansammlungen aufzulösen. In Bautzen seien die Einsatzkräfte dabei «massiv mit Pyrotechnik und Flaschenwürfen angegriffen» worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. In Dresden kamen demnach rund 500 Menschen zu einer laut der Corona-Notfall-Verordnung des Landes unzulässigen Versammlung zusammen. Sowohl die Protestierenden als auch die Polizei setzten Pfefferspray ein. Dabei wurde eine Frau verletzt. Ein Mann wurde festgenommen. In Leipzig ging die Polizei nach eigenen Angaben gegen eine Ansammlung von bis zu 250 Menschen vor.

In Dortmund gingen laut Polizei bis zu 650 Menschen auf die Strasse, um auf die «Opfer der Covid-Massnahmen» hinzuweisen. Auch in Hessen und Niedersachsen protestierten nach Angaben der Polizei hunderte Menschen gegen die Corona-Massnahmen und eine Impfpflicht.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

