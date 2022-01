Helium-Mining : Tausende Schweizer schürfen von zu Hause aus Kryptowährung

Durch Bitcoin wurde das sogenannte Mining weltweit bekannt. Dabei wird man für eine erbrachte Rechenleistung mit Bitcoins belohnt. Das verbraucht aber Unmengen an Strom und benötigt äusserst leistungsstarke und teure Computer. Als Alternative dazu gibt es jetzt das Helium-Mining.

Dieses Form von Kryptomining funktioniert über Funk und kostet viel weniger Strom. Die meisten Helium-Mining-Geräte der Schweiz stehen in Zürich. Claus Hilpold war der Erste, der in der Stadt Zürich einen Helium-Miner aufstellte.

Im Interview mit 20 Minuten zeigt Claus Hilpold eine Karte der Schweiz die in Hexagone aufgeteilt ist. Die angezeigte Zahl in einem grünen Hexagon informiert wie viele Helium-Miner in diesem Bereich bereit stehen. Je nach Standort k ann dies sehr lukrativ sein . Bei einer zu hohen Dichte, wenn mehr als fünf Miner sich ein solches Feld teilen, verdient jeder einzelne weniger. Alleine im Zürcher Werd-Quartier stehen 14 dieser Geräte.