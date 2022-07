Erbrechen und Durchfall: Tausende wählen jährlich den Giftnotruf wegen toxischer Pflanzen 

Die Riesenbärenklau-Pflanze , die Marina Reiner-Sabljo in Rickenbach TG fand, sorgte für Aufsehen. Nach Heilpflanzen Ausschau haltend, fand sie genau das Gegenteil. Sie fotografierte die imposante, rund drei Meter hohe Pflanze und schlug sie im Lexikon nach. Der Riesen-Bärenklau ist ein Neophyt und verdrängt die in der Schweiz heimische Pflanzenflora. Zudem ist sie hochgiftig.

In der Schweiz gibt es noch weitere giftige Pflanzen, bei denen Vorsicht geboten ist. «Wir haben das ganze Jahr hindurch konstant viele Anfragen zu giftigen Pflanzen», sagt Alexander Jetter, klinischer Toxikologe und Oberarzt beim Schweizer Giftnotruf Tox Info Suisse in Zürich. Dies betreffe vor allem Fälle, bei denen kleine Kinder giftige Pflanzen in den Mund genommen oder geschluckt haben. «Wenn kleine Mengen verzehrt werden, passiert in der Regel nichts», so Jetter.