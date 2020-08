Das ist die Aspinall Foundation

Die Aspinall Foundation ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Erhaltung von Wildtieren einsetzt. Sie wurde 1984 von dem professionellen Glücksspieler und Zoobesitzer John Aspinall gegründet und betreibt die beiden Zoos Port Lympne Wild Animal Park und Howletts Wild Animal Park in Kent, England. Darüber hinaus betreibt die Stiftung eine Reihe von Naturschutzprojekten in Übersee, um bedrohte Arten zu schützen und in Gefangenschaft gehaltene Tiere wieder in die Wildnis zurückzuführen.