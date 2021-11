Brasilianischer Superstar : Tausende ziehen am Sarg von Marília Mendonça vorbei

Brasilien steht unter Schock: In der Heimatstadt der verunglückten Sängerin Marília Mendonça erweisen ihr die Fans die letzte Ehre.

Nach dem Tod der Sängerin Marília Mendonça haben in Brasilien tausende Menschen Abschied von der 26-Jährigen genommen. Am Samstag zogen zahlreiche Fans in einer Sporthalle ihrer Heimatstadt Goiânia an ihrem Sarg vorbei und erwiesen ihr die letzte Ehre. Die brasilianische Grammy-Gewinnerin war am Freitag zusammen mit vier weiteren Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.