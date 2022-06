Sensationsfund in Basel: Tausendjähriges Skelett bei Strassenbauarbeiten freigelegt

An der Riehentorstrasse in Basel stiess man auf das Skelett eines kräftigen Mannes aus dem frühen Mittelalter, begraben in einer Steinkiste.

In Basel an der Riehentorstrasse stiess die Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt im Rahmen von Strassenarbeiten auf das Skelett eines erwachsenen Mannes, der in einer Steinkiste begraben war. Den Fund machten die Forscher nun auf Facebook publik. Das Gerippe dürfte aus dem frühen Mittelalter stammen, es ist also ungefähr 1000 Jahre alt. «Wie viele Gräber effektiv in dieser Gegend noch vorhanden sind, ist schwierig zu sagen. Viele wurden auch durch vergangene Bauarbeiten zerstört. Es ist aber davon auszugehen, dass um das Gebiet der Theodorskirche am Wettsteinplatz ein nicht dicht besiedeltes Gräberfeld liegt», erklärt Kantonsarchäologe Guido Lassau gegenüber 20 Minuten.