Wintersport: Tauwetter beschert den Skigebieten Umsatzeinbruch zu Saisonbeginn

Nebst dem warmen Wetter führt Seilbahnen Schweiz aber auch das Ende der Corona-Massnahmen in Nachbarländern an.

Die Wintersportsaison ist sowohl für Schneesportbegeisterte als auch für die beteiligten Unternehmen mies gestartet. Wie der Verband Seilbahnen Schweiz in seiner Mitteilung schreibt, verzeichne man seit Saisonbeginn bei den Ersteintritten einen Rückgang von 24 Prozent. Als Ersteintritt bezeichnet man die erste Liftfahrt eines Tagesgastes – im Vergleich zum Vorjahr stehen also rund ein Viertel weniger Leute an den Liften an.