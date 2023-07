Tavannes: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Beteiligten – Ein Mann tot

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der A16 bei Tavannes zwischen dem Pierre-Pertuis- und dem Sous-le-Mont-Tunnel ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag um kurz nach 17.35 Uhr informiert, dass sich auf der A16 bei Tavannes zwischen dem Pierre-Pertuis- und dem Sous-le-Mont-Tunnel ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet habe. Das teilt sie in einer Medienmitteilung mit.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Autobahn vom Pierre-Pertuis-Tunnel in Richtung des Sous-le-Mont-Tunnels. Auf Höhe einer Brücke, die über die Autobahn führt, geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem zweiten Auto, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

In der Folge kollidierte das erste Auto frontal mit einem dritten Fahrzeug, das hinter dem zweiten Auto fuhr. Das erste Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Grünstreifen auf der linken Seite der Fahrbahn geschleudert. Das zweite Fahrzeug kam in Richtung des Pierre-Pertuis-Tunnels links an einer Mauer zum Stehen. Das dritte Fahrzeug, ein Lieferwagen, der einen Anhänger zog, kippte auf die linke Seite und kam mitten auf der Autobahn zum Stillstand.