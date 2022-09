Olten SO : Taxi weist Mann mit Gehbehinderung ab – weil sich die kurze Fahrt nicht lohne 

Heinz Eng beim Taxistand am Bahnhof Olten. Erst der zweite Fahrer nahm ihn mit.

Die Stadt will das Taxiunternehmen mit dem Vorfall konfrontieren.

Heinz Eng wollte sich kürzlich am Bahnhof Olten ein Taxi nehmen.

Heinz Eng leidet an Hüftarthrose und ist darum schlecht zu Fuss. Als er kürzlich spätabends im Bahnhof Olten eintraf, begab er sich daher gleich zum Taxistand, um sich zu seinem zweieinhalb Kilometer entfernten Domizil chauffieren zu lassen.

Das Unterfangen gestaltete sich komplizierter als gedacht: Als Eng dem ersten Fahrer der Firma Ring Taxi die Adresse nannte, wies dieser ihn mit der Begründung ab, «dass sich eine solch kurze km-Distanz für sein Taxi nicht lohne», wie Eng in einem Leserbrief schreibt, den die «Neue Oltner Zeitung» publizierte. Das Verhalten des Taxifahrers habe ihn sehr erstaunt. «Es hätte ja auch sein können, dass jemand dringend ins Spital muss. Dieses liegt noch näher am Bahnhof als mein Wohnort», sagt der 62-Jährige zu 20 Minuten.

Eng, der seit vielen Jahren für die FDP im Oltner Gemeinderat politisiert, fürchtet zudem um das Image der Stadt. «Stellen Sie sich vor, jemand Auswärtiges will sich ein Taxi zu seinem Hotel nehmen und der Fahrer erklärt ihm, das sei zu wenig weit. Was macht das für einen Eindruck?», fragt er.

Reklamationen haben Einfluss bei Konzessionsvergabe

In Artikel zehn des Oltner Taxireglements heisst es klar: «Jedem Fahrwunsch ist auf dem für den Fahrgast günstigsten Weg Folge zu leisten.» Stadtpräsident Thomas Marbet bestätigt denn auch, dass wie vielerorts auch in Olten eine Beförderungspflicht gelte – egal, wie kurz die Strecke sei. Die Stadt werde Ring Taxi daher mit dem Umstand konfrontieren. Ihm sei wichtig, niemanden vorzuverurteilen und auch die Gegenseite anzuhören, sagt Marbet. Er hält aber klar fest: «Sollte sich der Vorfall so zugetragen haben wie von Herrn Eng geschildert, war das Verhalten des Taxifahrers nicht zulässig.»