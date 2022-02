Basel – Taxifahrer beobachtet Angriff, rettet Opfer und verfolgt Täter-Trio

Am Sonntag haben drei Männer bei der Basler Schifflände eine 19-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann angegriffen.

Ein Taxifahrer liess die Opfer in sein Fahrzeug einsteigen und verfolgte die Täter.

Am Sonntag kurz nach zwei Uhr haben drei Unbekannte bei der Basler Schifflände eine 19-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann angegriffen und ausgeraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Auch dank der Hinweise eines aufmerksamen Taxifahrers konnten die drei Tatverdächtigen festgenommen werden, so die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung.