Cham ZG: Als sich sich die Polizisten zum Fahrzeug begeben, liegt der Taxifahrer blutend am Boden

Ein Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast ist an der Zugerstrasse in Cham eskaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Polizeipatrouille bemerkte am Sonntagmorgen kurz vor fünf Uhr an der Zugerstrasse in Cham, auf der Höhe der Bushaltestelle Alpenblick, eine ungewöhnliche Situation mit einem stehenden Taxi. Als die beiden Polizisten anhielten und sich zum Fahrzeug begaben, trafen sie auf zwei verletzte Männer, einer von ihnen lag blutend am Boden. Die Polizisten kümmerten sich umgehend um die beiden Verletzten und forderten via Einsatzleitzentrale den Rettungsdienst an.