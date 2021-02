Innert weniger Minuten spielten sich in Bürglen TG in einer Nacht im Jahr 2017 mehrere filmreife Szenen ab. Ein damals 26-jähriger Mann wurde mit einem Kollegen (25) bei einer Goa-Party rausgeworfen, darauf besorgten sich die beiden Männer Kokain, kidnappten ein Taxi und kehrten mit einem Revolver zurück zum Lokal. Dort schoss der 26-Jährige aus dem St. Galler Rheintal auf einen Türsteher – getroffen hat er ihn nicht.

Urteile bestätigt

Taxifahrer schilderte seine Erlebnisse

Sofort habe er eine Whatsapp-Nachricht an einen Taxi-Kollegen geschrieben: «Ich habe hier zwei Psychos im Auto. Der eine holt grad Kokain und eine Pistole. In 20 bis 30 Minuten sind wir beim Club in Bürglen in der Industriestrasse.» Der Mann sei dann mit vorgehaltener Waffe zurückgekommen und habe ihm gesagt, er solle bloss nicht auf blöde Gedanken kommen.