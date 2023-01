Knigge: Taxifahrt, Coiffeur, Essen im Restaurant – so viel Trinkgeld ist angebracht

Trinkgeld automatisch draufschlagen – ist das erlaubt?

Firmen im Gast- und Unterhaltungsgewerbe und der Hotellerie seien verpflichtet, die zu bezahlenden Preise in Schweizerfranken inklusive Mehrwertsteuer und sonstiger Abgaben bekannt zu geben. In gastgewerblichen Betrieben müssten gut lesbare Speise- und Getränkekarten in genügender Zahl an einem leicht zugänglichen Ort aufliegen und dem Gast unaufgefordert oder auf Wunsch hin gebracht werden.